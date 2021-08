Correa-Inter, Marchetti: "Operazione ben definita, poi la Lazio andrà su Kostic"

La cessione di Correa all'Inter è in dirittura d'arrivo, poi la Lazio potrà concentrarsi sull'acquisto di un nuovo esterno d'attacco. A confermarlo è anche Luca Marchetti, esperto di calciomercato della squadra di Sky, che ai microfoni di TWM Radio ha parlato della trattativa in questione e del difficile rinnovo di Insigne con il Napoli. Ecco le sue parole.

CORREA ALL'INTER - "Inzaghi sa cosa Correa possa dare alla squadra, lo conosce bene. L'operazione è ben definita ma non è ancora chiusa, stanno limando alcuni dettagli non secondari come le modalità di pagamento. L'Inter è molto rigida nella sua offerta per necessità. La Lazio poi andrà su Kostic".

RINNOVO INSIGNE - "Solo i diretti interessati possono rispondere, ognuno con la propria versione. Non c'è stato ancora alcun confronto diretto, il che rende la situazione molto difficile. Insigne però in campo ha risposto nel miglior modo possibile".