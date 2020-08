Correa, non solo calcio: il 'Tucu' a Formentera è campione... di tuffi - VD

Quella appena terminata è stata una stagione soddisfacente, ma particolarmente difficoltosa, per la Lazio. E dopo aver lavorato ogni giorno sul campo d'allenamento, aver giocato una serie infinita di partite in un lasso di tempo relativamente ridotto, i calciatori si stanno rilassando con mogli, fidanzate, amici e compagni di squadra. Leiva, Luiz Felipe e Correa stanno trascorrendo insieme la vacanza: i tre hanno scelto la barca per godersi il meraviglioso mare di Ibiza e Formentera. Splendida acqua in cui il 'Tucu' non ha potuto non tuffarsi. L'argentino ha pubblicato su Instagram la propria "esibizione": un tuffo degno di un vero professionista.

CLICCA QUI PER IL VIDEO