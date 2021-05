Corsa Champions, Atalanta e Napoli fanno un doppio regalo alla Lazio: la classifica

CORSA CHAMPIONS - Una domenica pomeriggio perfetta per la Lazio di Simone Inzaghi. Il successo con qualche brivido di troppo dei biancocelesti sul Genoa ha portato le aquile a 64 punti. Non è finita qui perché le belle notizie per i capitolini sono arrivate sia da Napoli che da Reggio Emilia. Partiamo dall'Atalanta che ha impattato 1-1 sul campo del Sassuolo. Un match difficile per i bergamaschi rimasti in dieci dopo 22 minuti per l'espulsione di Gollini. La squadra di Gasperini, tuttavia, è andata in vantaggio grazie a Gosens, ma è stata raggiunta dagli emiliani grazie al rigore di Berardi. Dopo un gol annullato a Locatelli, i bergamaschi hanno avuto la chance della vittoria ma Muriel si è fatto parare un rigore da Consigli. Il portiere dei neroverdi è stato super protagonista nel finale della partita con tanti miracoli che hanno permesso al Sassuolo di portare a casa un punto. Peggio è andata al Napoli andato subito in vantaggio con Osimhen, ma che è stato raggiunto in pieno recupero dal Cagliari grazie alla rete di Nandez. Biancocelesti che in un colpo solo hanno recuperato due punti sia sui lombardi che sui campani. La nuova classifica vede Atalanta e Milan a 69, Napoli a 67, Juventus a 66 e Lazio a 64. I bianconeri tra poco saranno in campo contro l'Udinese, mentre i biancocelesti devono recuperare il match con il Torino il prossimo 18 maggio. Se l'Inter è già Campione d'Italia, la lotta Champions si fa sempre più intensa.