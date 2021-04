Corsa Champions, Di Gennaro esclude la Lazio: "Atalanta, Milan e Juve in vantaggio"

Cinque squadre in otto punti e una lotta Champions che non accenna a fermarsi e che sicuramente andrà avanti fino alla fine della stagione. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio con i biancocelesti che ieri hanno ottenuto una vittoria fondamentale sul campo del Verona grazie alla rete nel finale di Milinkovic-Savic. L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua in merito al quarto posto escludendo però la squadra di Inzaghi: "Atalanta, Milan e Juventus sono avvantaggiate".

Lazio, Mirko Fersini e il ricordo della società: "Il tuo sorriso è la nostra vittoria"

Euro 2021 in Italia, Locatelli: "Decidere spetta al governo. E sui vaccini..."

TORNA ALLA HOME PAGE