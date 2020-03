Corvino: "Juve, i cicli sono fatti per finire. E chissà che questa Lazio..."

Sospensione del campionato permettendo, questa Lazio continua a vivere un sogno. La vittoria della Juventus nello scontro diretto con l'Inter ha riportato i bianconeri in cima alla classifica: ma sono lì, a +1 dalla squadra di Inzaghi. Che in molti credono (e sperano) che crolli da un momento all'altro. Un po' come il Leicester nel 2016, che a suon di "prima o poi molla" ha vinto una clamorosa Premier League. L'ex ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato di questo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Juve vince da otto anni, i cicli sono fatti anche per finire e non sai mai quando finiscono. I bianconeri stanno pagando un calo psicofisico normale. Anzi, mi sembrano straordinari nel tenere sempre alta l’asticella e nel cercare di non far terminare questo ciclo vincente. Che invece l’Inter di Conte ha appena iniziato. E per quanto riguarda la Lazio, questi risultati sono il giusto premio al lavoro di tutte le sue componenti, societarie, manageriali e tecniche. A volte nel calcio può succedere il bello e impensabile: è accaduto al Leicester. Chissà che anche la Lazio...".

