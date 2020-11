Costa d'Avorio, Akpa Akpro convocato: "Sempre un piacere" - FOTO

Dopo il turno di questo weekend, i campionati si fermeranno per dare spazio agli impegni delle Nazionali. La Costa d'Avorio sarà impegnata nel turno eliminatorio delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Madagascar. Per il doppio impegno, il CT Beaumelle ha chiamato anche Jean Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista sta dandi dimostrazione delle sue qualità con la maglia della Lazio e l'allenatore non ha potuto non convocarlo. Il giocatore, felice della convocazione, ha scritto su Instagram: "Sempre un piacere".