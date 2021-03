Costa d'Avorio, larga vittoria contro il Niger: solo panchina per Akpa Akpro

Nel break per le Nazionali è la volta della Costa d'Avorio, impegnata contro il Niger nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Impresa semplice per gli ivoriani, che si impongono con un netto 0-3 grazie ai gol di Aurier, Gradel e Kanon. Non c'è spazio per Jean Daniel Akpa Akpro, il centrocampista della Lazio resta in panchina per l'intera durata del match: prossima occasione contro l'Etiopia, il 30 marzo.