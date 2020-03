Covid-19, Guerra (Oms): "Il picco entro la prossima settimana"

Ranieri Guerra direttore vicario Oms (Organizzazione Mondiale Sanità) ai microfoni di Radio Capital ha fatto una previsione sul picco dello sviluppo del coronavirus: "Il picco dovremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva. Il rallentamento della velocità di crescita è un fattore estremamente positivo. In alcune regioni siamo vicini al punto di caduta della curva e quindi probabilmente il picco potrebbe essere raggiunto in questa settimana e poi cadere. Credo che questa settimana e i primi giorni della prossima saranno decisivi, perché sono i momenti in cui i provvedimenti di governo di 15-20 giorni fa dovrebbero trovare effetto, efficacia".

CADUTA DELLA CURVA - "Quello che ci si aspetta dunque è vedere decadere la curva in maniera più rapida nel giro di questi 5-6 giorni. Purtroppo la mortalità segue di qualche giorno la curva di diminuzione della diffusone di contagio. Ci aspettiamo di vederla decadere, ma con alcuni giorni di ritardo rispetto al numero dei contagiati". ​