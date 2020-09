Covid-19, la Cnn elogia l'aeroporto di Fiumicino: "Primo al mondo per la lotta al virus"

L'aeroporto di Fiumicino è il più sicuro al mondo nella prevenzione del contagio da Covid-19. A dirlo la più importante società di rating nel campo dell'aviazione civile, la Skytrax. Lo scalo romano si è guadagnato cinque stelle su cinque per gli altissimi standard di pulizia e di procedure di manutenzione. La Cnn ha riportato la valutazione: "L'aeroporto ha ottenuto punti per la segnaletica di facile lettura in più lingue, la rigorosa applicazione della maschiera, il personale di pulizia molto presente ed efficienza grazie al consolidamento di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminale per un più facile monitoraggio".

LE PAROLE DEL SINDACO - Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha commentato il risultato raggiunto: "Chi parte e chi arriva da Fiumicino sa di trovarsi nello scalo più sicuro di tutto il mondo. Un risultato prestigiosissimo che è stato possibile grazie alla costante collaborazione tra Adr, il ministero della Salute, l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la Asl e il Comune di Fiumicino".

