Akpa Akpro, gioia social dopo il Benevento: "Forza Lazio" - FOTO

L'ultima amichevole del precampionato della Lazio è stata un'altra occasione per Jean-Daniel Akpa Akpro. Seconda consecutiva dal primo minuto, dopo il Frosinone anche il Benevento. Mister Inzaghi si è affidato a lui e a Parolo per sostituire Milinkovic e Luis Alberto e l'ivoriano ha mostrato, come sabato scorso, buoni segnali. Su Twitter Akpa Akpro ha voluto ricordare il suo esordio all'Olimpico con un 'Forza Lazio'. Tra una settimana a Cagliari si farà sul serio, anche l'ex Salernitana vuole dire la sua.

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA MUSTAFI

CALCIOMERCATO LAZIO, LA PISTA CALLEJON

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE