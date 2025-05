Lazio, per Zaccagni il supporto arriva da casa: le foto di Chiara Nasti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta per scendere in campo per l'ultima di campionato contro il Lecce, sfida che metterà in palio tre punti per l'Europa e che vedrà tra i suoi protagonisti anche il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni. Proprio per far sentire il proprio supporto da casa, su Instagram la moglie Chiara Nasti ha pubblicato una foto in cui sono inquadrati lei e i due figli con la maglia di 'papà Zac'.

