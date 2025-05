Roma, nuovo tentativo per Fabregas: la risposta del Como

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano a i rumors intorno al prossimo allenatore della Roma. Contro il Torino Claudio Ranieri prenderà parte alla sua ultima partita in panchina, dopo di che verrà comunicata la scelta sul futuro tecnico giallorosso. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, nelle ultime ore i Friedkin avrebbero fatto un nuovo tentativo per portare Cesc Fabregas nella Capitale.

Il contatto diretto con il Como, però, non è stato positivo, visto che è arrivato un secco 'no' da parte della dirigenza lombarda. Non si tratta di una questione economica per la società, desiderosa di portare avanti il progetto iniziato con lo spagnolo. Al momento, quindi, Fabregas rimane dove già si trova; e la Roma dovrà cercare altrove la sua guida.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.