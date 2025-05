Lazio, i convocati di Baroni per il Lecce: due assenti in difesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni ha scelto i convocati in vista della partita di questa sera contro il Lecce, fondamentale per la Lazio nella corsa a un posto in Europa. Non sono a disposizione Patric e Lazzari, oltre a Basic. Questa la lista dei nomi a disposizione del tecnico biancoceleste per la sfida dell'Olimpico:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel;

Difensori: Gigot, Pellegrini, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Gila, Marusic;

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele Bashiru, Guendouzi, Belahyane;

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic.