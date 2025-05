Lazio, Sana Fernandes è già tornato: è allo stadio per la gara contro il Lecce - FOTO

Dall'Olanda all'Olimpico, riecco Sana Fernandes. L'esterno portoghese della Lazio ha già fatto rientro nella Capitale dopo il prestito di un anno al Nac Breda. Ora, in attesa di essere valutato dalla società in vista della prossima stagione, è presente sugli spalti per la gara della squadra di Baroni contro il Lecce. Di seguito la sua storia pubblicata su Instagram.

