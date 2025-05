Lazio, Baroni a LSC: "La squadra l'avevo avvisata! Una brutta immagine"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio saluta coppe. Niente Conference, Europa o Champions League. La squadra di Baroni non riesce ad imporsi contro un Lecce vincente e chiude amaramente il campionato. Al termine del match è intervenuto Marco Baroni ai microfoni di Lazio Style Channel: “Peccato, mi dispiace per i nostri tifosi, per la società. Nonostante avessi avvisato la squadra della delicatezza della partita, di quanto fosse importante, l’ultima immagine è quella che rimane e questa è una brutta immagine che non merita il percorso che ha fatto la squadra. Abbiamo fatto tutto noi oggi, c’è questo rammarico. C’è da esternare il dolore, il percorso fatto è stato improntante, il calcio è questo, basta che ruoti una partita, che va a sporcare un po’ quel che hai fatto nell’annata. Mi dispiace, lo sento addosso.

Mi devo assumere io le responsabilità, non sono riuscita a ricentrarla dopo la bella prestazione a San Siro, nonostante li avessi avvisato più volte in settimana di questo pericolo. Ci siamo cascati. Poche vittore in casa? Sono un insieme di cose, quando trovi squadre che si abbassano diventa difficile occorre lucidità, su questo abbiamo pagato qualcosa”.