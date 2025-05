Lazio, Baroni a Dazn: "Dispiaciuto per i tifosi. Non ci sono alibi"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Dopo il fischio finale della sfida contro il Lecce, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta della Lazio. Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto e mortificato per i nostri tifosi e per la squadra che non meritava di chiudere così. Avevo avvisato la squadra che l’ultima immagine è quella che rimane e sicuramente l’ultima prestazione, specialmente nel primo tempo, non è una bella immagine. La squadra ha fatto anche delle cose importanti, avuto una crescita e trovato un’identità, ma oggi abbiamo un po’ sporcato questo percorso”.

“Non voglio cercare alibi. La cosa che mi dispiace è che sarebbe bastato chiudere oggi con una prestazione all’altezza di quella di San Siro. Peccato perché oggi la prestazione del primo tempo è stata lenta, ci siamo fatti gol da soli. Mi dispiace per i nostri tifosi straordinari e per la squadra. In questo momento c’è solo tanto dolore per la partita. Ci sarà tempo di ritrovare calma, lucidità e analizzare con la società”.

