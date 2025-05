Lazio, impazza l'hashtag '#baroniout': i tifosi contro l'allenatore

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è fuori dall'Europa. L'inaspettata sconfitta dei biancocelesti contro il Lecce e la vittoria della Fiorentina a Udinese costano l'accesso alla prossima Conference League e la settima posizione in campionato. Un esito che ha lasciato di stucco i tifosi e tutto l'ambiente, che in massa si sono riversati sui social per esprimere tutta la propria frustrazione.

Nel marasma di commenti che sono arrivati anche su X a esser stato preso di mira è stato soprattutto il tecnico della Lazio, Marco Baroni, imputato come primo responsabile della debacle dell'Olimpico contro il Lecce. Nel giro di pochi minuti, infatti, è impazzato l'hashtag '#baroniout', con molti tifosi che chiedono la testa dell'allenatore dopo una stagione ritenuta insoddisfacente.

