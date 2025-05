La Lazio chiude fuori dalle coppe europee: ecco da quanto non accadeva

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio chiude il campionato fuori dai posti che valgono la qualificazione alle coppe europee. I biancocelesti, nella prossima stagione, non parteciperanno né alla Champions né all'Europa League e - quando sembravano destinati alla Conference - la vittoria della Fiorentina, contemporanea alla sconfitta della Lazio contro il Lecce, ha fatto sfumare anche la possibilità di partecipare alla terza competizione d'Europa. Ma da quanto non accadeva? Dalla stagione 2015/16. La Lazio chiuse all'ottavo posto, rimanendo a bocca asciutta per quanto riguarda l'Europa. Sono passati nove anni e ora è accaduto nuovamente.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE