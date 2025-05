Lazio - Lecce, all'Olimpico anche Candreva a sostenere i biancocelesti - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio chiude la sua stagione in casa davanti a più di 50.000 spettatori. I biancocelesti scenderanno in campo contro il Lecce in una gara che deciderà le sorti di entrambe le squadre: per l'Europa e per la salvezza.

Sugli spalti, a sostenere i biancocelesti, anche l'ex Antonio Candreva che solo qualche mese fa ha detto addio al calcio giocato. Non è la prima volta che l'ex giocatore torna all'Olimpico per sostenere i biancocelesti e ha deciso di farlo anche oggi in occasione dell'ultimo match della stagione.

