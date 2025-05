Lazio, Dia a LSC: "Ho sempre avuto la fiducia di tutti. Ora dobbiamo solo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Lazio - Lecce, valida per l'ultima giornata di campionato, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Dia. Queste le sensazioni sulla gara del biancoceleste: “Che Lazio servirà? Una Lazio concentrata dall’inizio alla fine, abbiamo solo una cosa da fare oggi: vincere davanti al nostro pubblico e speriamo che succederà. È molto tempo che non vinciamo in casa, speriamo sia la serata giusta anche per i tifosi che ci seguono dall’inizio del campionato. Sappiamo che lo stadio sarà pieno e speriamo di regalargli una vittoria. So che sono un giocatore che lavora sempre per la squadra e per me e dall’inizio ho avuto la fiducia di tutti, quando un giocatore ha questo può sempre dare il massimo per tutti”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE