Napoli, Conte verso l'addio! L'obiettivo è chiudere subito per Allegri

Clamoroso Conte. Dopo la vittoria dello Scudetto con il Napoli, il tecnico è pronto a lasciare il club. Dopo la visita dal Papa nei prossimi giorni si terrà un incontro per fare il punto con la società, come riportato da gianlucadimarzio.com. L'intenzione però sembra ormai chiara: il rapporto dovrebbe chiudersi in modo amichevole, senza strappi. Le motivazioni dietro a questa scelta sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e il fronte mercato. La prima scelta di De Laurentiis per la prossima stagione è Massimiliano Allegri: il patron azzurro vuole chiudere subito l'accordo per evitare possibili inserimenti di altre squadre.

