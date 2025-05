DIRETTA - Lazio - Lecce 0-0: occasione rocambolesca con Gallo, Mandas è sicuro!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 38ª giornata

Domenica 25 maggio 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-LECCE 0-0

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Del Rosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Karlsson; Krstovic. All.: Giampaolo.

Ammoniti:

PRIMO TEMPO

27' Scontro testa contro testa Romagnoli e Krstovic. L'arbitro giustamente interrompe il gioco per accertarsi delle condizioni dei due calciatori coinvolti.

25' Sulla ripartenza della Lazio c'è il fallo di Guilbert su Zaccagni: riparte il possesso dei biancocelesti.

23' Lecce vicino al gol rocambolesco con Gallo: Mandas è attento e blocca la palla!

21' Karlsson s'incarica del calcio di punizione: la appoggia a Guilbert, ma la palla finisce in out, dopo la deviazione. Il Lecce si lamenta per un colpo di mano di Romagnoli, che aveva le braccia dietro al corpo.

20' Rovella su Berisha e calcio di punizione in favore del Lecce. Prima ancora c'era un intervento irregolare subito da Isaksen, non sanzionato dal direttore di gara.

19' Calcio d'angolo in favore della Lazio: va Zaccagni, la retroguardia del Lecce è brava ad allontanare il pericolo.

18' Passaggio in verticale per Castellanos, che viene "stretto" da due avversari. Finisce a terra ma non c'è fallo per l'arbitro.

12' Prima parata di Falcone sulla conclusione di Castellanos deviata da Baschirotto.

11' Qui, in virtù della deviazione di Gallo, conquista il primo corner del match, di cui s'incarica Isaksen.

11' Passaggio filtrante per Dia, con Guilbert che mette in out. La Lazio riparte e si fa vedere timidamente dalle parti di Falcone.

10' Gila soffre il duello con l'avversario, poi allontana con l'aiuto di Guendouzi. Ma la squadra ospite rimane in possesso.

8' La Lazio si fa vedere con qualche verticalizzazione, poi la palla arriva a Zaccagni che la manda direttamente fuori. Riparte il Lecce, che si conquista il secondo calcio d'angolo della partita.

6' Primi minuti di gioco con il Lecce sempre in possesso palla. La Lazio non riesce a recuperare e ripartire.

5' Castellanos salta più in alto di Ramadani e fa fallo: il calciatore del Lecce rimane a terra, con l'intera squadra che protesta con l'arbitro.

4' Calcio d'angolo in favore del Lecce: dalla bandierina va Karlsson, Gaspar prova ancora di testa ma anche in quest'occasione la palla si perde fuori.

3' Su calcio di punizione, arriva la spizzata di testa di Gaspar, con la palla che si perde direttamente in out.

2' Rovella interviene fallosamente su Coulibaly, primo calcio di punizione in favore del Lecce, con l'atmosfera che è da subito incandescente.

1' Arriva in questo momento il fischio d'inizio dell'arbitro: parte Lazio-Lecce.

AGGIORNAMENTO ORE 20.33 - Tutti negli spogliatoi: poco più di dieci minuti e arriverà il fischio d'inizio di Lazio-Lecce.

AGGIORNAMENTO ORE 20.07 - Tutta la Lazio inizia il proprio riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - I portieri di entrambe le formazioni sono in campo: iniziando quindi il loro riscaldamento.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A. I biancoceleste, al sesto posto in classifica, devono necessariamente vincere contro i giallorossi per poter sperare in un passo falso di Roma o Juventus, e conquistare almeno la qualificazione in Europa League. La formazione di Giampaolo non entrerà in campo certamente senza obiettivi: in palio c'è la salvezza. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio dell'arbitro.

