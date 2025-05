Lazio, i tifosi del Lecce in arrivo all'Olimpico: il dato sui presenti

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio - Lecce, ultima giornata di campionato. All'Olimpico sono attesi più di 50mila spettatori sponda biancoceleste, per caricare la squadra di Baroni verso l'Europa che sarà e salutarla in vista della prossima stagione. Nel settore ospiti, invece, come riportato da calciolecce.it, saranno poco meno di 4mila i tifosi salentini, a caccia della salvezza.

