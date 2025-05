Lazio - Lecce, l'Olimpico si prepara all'ultima giornata: il dato aggiornato sui presenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo, si avvicina l'ultima giornata di campionato. La Lazio, in corsa per l'Europa, ospita il Lecce all'Olimpico, ancora invischiato nella lotta salvezza. i tifosi biancocelesti, come successo spesso in questa stagione, hanno risposto presente per caricare e salutare la squadra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ultimo dato aggiornato sui presenti riporta 53mila spettatori. Sugli spalti, quindi, è tutto pronto, ora manca solo il campo.

