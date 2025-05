Lecce, Giampaolo a Sky: "Contro la Lazio è una gara da all-in, ora o mai più"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Lazio - Lecce, il tecnico giallorosso Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di SkySport per presentare il match dell'Olimpico. Queste le sue parole: "Oggi conta fare una grande impresa. Il Lecce non si è mai salvato per tre stagioni consecutive, il valore sarebbe storico oltre che sportivo. In palio ci sono tante cose, i giocatori ne sono consapevoli. È una partita da all-in, ora o mai più".

