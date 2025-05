Serie A 2024/25, dall'Europa alla salvezza: tutti i verdetti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa la Serie A 2025/26. E dopo lo scudetto vinto dal Napoli nella giornata di venerdì e il Monza ufficialmente retrocesso qualche giornata fa, questa sera sono stati emessi gli altri verdetti. Napoli, Inter, Atalanta e Juventus sono qualificate alla prossima edizione della Champions League, Roma - che ha vinto contro il Torino - giocherà in Europa League, così come il Bologna, che ha vinto la Coppa Italia. Infine, la Fiorentina, con gli scontri diretti a favore rispetto alla Lazio, tornerà nuovamente a tentare di vincere la Conference. Empoli e Venezia si aggiungono al Monza nella retrocessione in Serie B. Lecce e Parma salve.

SCUDETTO: Napoli;

CHAMPIONS LEAGUE: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus;

EUROPA LEAGUE: Roma e Bologna;

CONFERENCE LEAGUE: Fiorentina;

RETROCESSE IN SERIE B: Empoli, Venezia, Monza.

