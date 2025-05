Lazio - Lecce, Pedro sotto la Curva Nord con la famiglia: l'episodio nel pre-gara

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento emozionante prima del fischio d'inizio di Lazio-Lecce per Pedro. Lo spagnolo, insieme ai suoi quattro figli e alla compagna, è andato sotto la Curva Nord. Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo, quella di questa sera sarebbe la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Il campionissimo ex Barcellona, comunque, non ha mai nascosto il desiderio di rimanere a Roma, esprimendo amore nei confronti della Lazio, della vita nella Capitale e dell'affetto dei tifosi. I numeri in stagione, poi, sono stati incredibile. Tutti i laziali sperano che quello andato in scena questa sera all'Olimpico non sia stato un saluto.

