Lecce, Giampaolo a Dazn: "In dieci era difficilissimo. E per la Lazio..."

Vittoria pesante per il Lecce, che vince 0-1 contro la Lazio e ottiene una grande salvezza. Ecco le parole del tecnico del Lecce Marco Giampaolo al termine della sfida:

"La partita sulla carta era complicata. La squadra ha fdfto la miglior partita, non ha sbagliato nulla. In 10 era difficilissimo, la Lazio è la 13a partita che gioca in superiorità numerica quest'anno. Per il Lecce è una salvezza storica, sono contento per i nostri tifosi e per i miei giocatori. Il presidente Sticchi damiani è una fortuna averlo, auguro a ogni allenatore di lavorare con un presidente come lui. Anche Corvino lo abbiamo reso immortale con questa vittoria, ora sarà un po' difficile parlare con lui. La gestione non è stata semplice e non lo è tutt'ora, però alla squadra non è mai mancato il carattere. Con alcuni miei giocatori abbiamo anche litigato, ci siamo presi quasi a cazzotti, ma poi ci siamo ricompattati. Non ci siamo mai portati rancore, non ho mai sentito nla squadra distante da me anche nelle sconfitte.Al contratto non ho mai pensato, ora ho bisogno di riposare, di stacccare la spina. Il salento è una terra straordinaria, la gente mi paice molto"