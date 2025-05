Lazio - Lecce, i tifosi non ci stanno: pioggia di fischi per la squadra di Baroni

Una serata più che amara per la Lazio che all'Olimpico si è arresa al Lecce, regalando ai salentini i tre punti per la salvezza. Niente Europa per i biancocelesti, obiettivo fallito. Hanno concluso la stagione al settimo posto, la delusione è fortissima tanto da spingere i tifosi a salutare i propri beniamini con una pioggia di fischi assordanti.

