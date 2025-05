Lecce, Giampaolo esulta e cita Sarri: le parole in conferenza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce sbanca l'Olimpico e grazie alla rete di Coulibaly conquista la vittoria e anche la matematica salvezza. Al termine della sfida ecco le parole del tecnico Giampaolo in conferenza stampa: "Sono contento per tutti i nostri tifosi. Sono stracontento per il presidente e auguro ad ogni allenatore di avere Sticchi-Damiani come presidente perché è di un’altra dimensione. Un pensiero forte va a Graziano Fiorita, abbiamo vissuto un momento difficilissimo. Tutto è culminato con una prestazione in dieci uomini, qui a Roma, contro una squadra che si giocava tanto. La squadra ha saputo resistere, la partita è stata epica, una gara che i tifosi ricorderanno forse per tutta la vita".

"Non è stata semplice la gestione perché il gruppo è particolare ma ha avuto sempre carattere. Sono contento per tutti, io passo in secondo piano. Io avevo un solo obiettivo che era la salvezza, il domani non è mai esistito".

"Io la penso come Sarri, oggi tutto quello che si proproneva prima non va più bene. Mi sono destrutturato da un tipo di pensiero perché altrimenti non ero contemporaneo nel mondo del calcio ma lo tengo comunque lì in un angolo".

"Un punto fa la differenza tra paradiso e inferno, ai ragazzi ho detto che per quel punto lì avremmo dovuto lasciare il sangue in campo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.