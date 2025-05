Udinese, Nani: "Fiorentina favorita dall'arbitraggio. Se fossi la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio perde contro il Lecce e manca l'accesso all'Europa per sue responsabilità. I biancocelesti subiscono la rimonta della Fiorentina che, vincendo per 2-3 contro l'Udinese, riesce a sorpassare la squadra di Baroni e conquistare la sesta posizione, utile per la qualificazione alla prossima Conference League. Un obiettivo raggiunto ai danni della Lazio che, però, secondo il Group Technical Director dell'Udinese, Gianluca Nani, avrebbe tutto il diritto di recriminare per un arbitraggio favorevole ai Viola e che avrebbe compromesso la sfida.

"Mi dispiace venire in sala stampa e parlare dell'arbitro perchè dico sempre che dobbiamo essere più forti di tutto. Non siamo club con grande risonanza, siamo una piazza di 100 mila abitanti, se c'è un torto ho la sensazione che non faccia rumore. Fossi nella Lazio sarei incazzato, non vanno in Conference e la Fiorentina sì. L'arbitro oggi in un certo senso è stato bravo, con il Var che vede tutto, l'unico punto non coperto è la doppia ammonizione e ci è riuscito, ho visto l'azione più volte, abbiamo visto tutti che fallo ha fischiato, e ce l'ha buttato fuori. Poi c'era Beltran ammonito e per una trattenuta non viene espulso. Mi chiedo perchè questo? Oggi volevamo festeggiare, era il compleanno del presidente, La prestazione è stata anche discreta alla fine, però abbiamo avuto una serie di episodi antipatici".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.