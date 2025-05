CLASSIFICA - Lazio, la stagione si chiude con una sconfitta e il 7° posto

Si chiude con una sconfitta la stagione della Lazio che cade per mano del Lecce a cui basta la rete di Coulibaly per portare a casa la vittoria e anche la salvezza. Un ko amarissimo per la squadra di Baroni che chiude al 7° posto, dietro alla Fiorentina (che ha battuto l'Udinese per 3-2) che, in virtù degli scontri diretti conquista un posto in Conference League. La prossima sarà quindi una stagione senza coppe per i biancocelesti. Juventus in Champions League, Roma in Europa League mentre, insieme al Monza, retrocedono Venezia (ko con la Juventus 2-3) e l'Empoli (sconfitto per 2-1 dal Verona).

Serie A, la classifica aggiornata dopo 38 partite

1. Napoli 82 punti

2. Inter 81

3. Atalanta 75

4. Juventus 70

5. Roma 69

6. Fiorentina 65

7. Lazio 65

8. Milan 63

9. Bologna 62

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 43

14. Verona 37

15. Cagliari 36

16. Parma 36

17. Lecce 34

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18