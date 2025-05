Lecce, Giampaolo a Dazn: "Sarà importante giocare al meglio. Alla fine faremo..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita del match dell'Olimpico contro la Lazio. Queste le sue parole: “Un bilancio sulla stagione del Lecce lo faremo a fine partita. Ora è importante giocare questa gara al cento per cento dele nostre possibilità”.

“Bisogna pensare a noi, anche perché penso che saranno le altre a chiedere cosa farà il Lecce con la Lazio. Noi siamo nella condizione di non chiedere cosa fanno le altre, non perché siamo superiori, ma per gli incastri che ci sono. Dobbiamo pensare a giocare questa partita al meglio. Alla fine vedremo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.