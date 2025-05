Lazio, il punto di Dzemaili: "Stagione molto positiva". E su Pedro...

TUTTOmercatoWEB.com

Dagli studi di SkySport, in vista dell'ultima giornata di campionato, ha parlato l'ex calciatore Blerim Dzemaili. Tra i tanti temi toccati si è soffermato sulla stagione della Lazio, che cerca la qualificazione all'Europa all'Olimpico contro il Lecce. Solo al triplice fischio si scoprirà il piazzamento finale dei biancocelesti.

Queste le parole dell'opinionista: "La stagione della Lazio la reputo molto positiva se escludiamo l'eliminazione dall'Europa League contro il Bodo. Pedro? Straordinario che un campione come lui accetti il ruolo di stare anche in panchina, che accetti il compito che gli dà Baroni, è molto importante per la squadra. Pedro è quello che ti dà qualcosa in più".

