Lazio, Dia a Dazn: "Crediamo alla Champions. I tifosi sono una forza in più"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita del match tra Lazio e Lecce, l'attaccante biancoceleste Boulaye Dia ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Ci crediamo al cento per cento, abbiamo solo una cosa da fare, dobbiamo vincere a casa davanti al nostro pubblico. Alla fine vediamo cosa succederà”.

“Sappiamo che quando lo stadio è pieno come stasera i tifosi sono una forza in più per noi, la motivazione è al massimo. Speriamo di offrire la Champions a questi tifosi”.

