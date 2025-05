MOVIOLA - Lazio - Lecce, la direzione di Fabbri: due rossi e scelte dubbie

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Finisce il modo peggiore possibile il campionato della Lazio. Con la sconfitta contro il Lecce, la squadra di Baroni è fuori dall'Europa per l'anno prossimo. La direzione di Fabbri è stata condita dai cartellini rossi di Pierotti e di Romagnoli, oltre a qualche decisione discutibile.

PRIMO TEMPO

15' - Toccato duramente Castellanos da dietro da Baschirotto. Per Fabbri, però, non c'è fallo.

19' - Errore di Falcone che perde il controllo della palla: Fabbri grazie a un chiamata del VAR corregge la sua decisione e assegna un calcio d'angolo alla Lazio, giustamente.

20' - Gallo interviene in scivolata, ma dopo aver preso il pallone stende Isaksen. Per l'arbitro si prosegue.

23' - Altro brutto intervento del Lecce, questa volta di Guilbert su Zaccagni da dietro. Fabbri lascia il vantaggio alla Lazio.

27' - Fallo di Krstovic, in ritardo su Romagnoli nel colpire di testa. Entrambi a terra, Fabbri ferma il gioco e assegna un calcio di punizione alla Lazio.

30' - Isaksen a terra per un intervento totalmente fuori tempo di Karlsson. Poteva starci il cartellino giallo dopo il fallo fischiato dal direttore di gara.

31' - Calcio in faccia di Coulibaly a Guendouzi. Fallo per la Lazio, ma manca ancora il giallo.

32' - Finisce a terra Zaccagni in area di rigore per una netta gomitata di Pierotti. Per Fabbri non c'è nulla, e anzi ammonisce Guendouzi per proteste. La decisione dell'arbitro lascia più di qualche dubbio, visto che il colpo era evidente e precedente al cross di Marusic.

37' - Ammonito giustamente Pierotti, che colpisce nettamente Rovella dopo che aveva scaricato il pallone.

43' - Tutto regolare nel vantaggio del Lecce con Coulibaly dopo il passaggio in avanti di Krstovic. È 0-1.

45' - Tre minuti di recupero.

45'+2 - Espulso Pierotti, Lecce in 10. Corretta la decisione di Fabbri: la seconda ammonizione arriva dopo netta spinta da dietro del giocatore giallorosso su Nuno Tavares.

45'+3 - Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

50' - Chiedeva un calcio di rigore il Lecce per un fallo di mano di Dia in area di rigore. Per Fabbri non c'è nulla, si prosegue.

58' - Protesta la Lazio per un possibile calcio di rigore dopo il tiro di Pedro. Non sembra esserci però il tocco di braccio di Gallo. Fabbri lascia correre.

65' - Si salva Falcone che riesce a parare sulla linea il colpo di testa di Castellanos. Non vibra l'orologio di Fabbri, si rimane 0-1.

71' - Finalmente e giustamente, ammonito Falcone per perdita di tempo.

74' - Pestone involontario di Castellanos su Guilbert. Fabbri però ferma il gioco e assegna un calcio di punizione al Lecce.

89' - Danilo e Pellegrini si trattengono a vicenda, ma per Fabbri è fallo del terzino della Lazio. Scelta discutibile.

90' - Cinque minuti di recupero.

90'+3 - Espulso Romagnoli per proteste verso il guardalinee.

90'+4 - Giallo anche per Gila.

90'+5 - Finisce qui, vince il Lecce.