Covid-19, Usa aiuta Italia. Trump sbaglia il nome di Conte

La solidarietà ai tempi del coronavirus. Mancavano all'appello i vecchi "amici" d'oltreoceano nel tendere la mano alla malconcia Italia. Gli Usa hanno deciso, anche se in ritardo rispetto a russi, cinesi e cubani di inviare i loro aiuti. Invieranno nel vecchio stivale "malato", apparecchiature per la lotta al coronavirus. "Saremo di supporto per cento milioni di dollari", ha detto il presidente Donald Trump, specificando di averne parlato al telefono con il premier Giuseppe Conte. "Giuseppi era molto felice. Loro (Italia, ndr) stanno attraversando un momento difficile". Queste alcune frasi pronunciate del numero uno della Casa Bianca, durante la conferenza stampa sul coronavirus. Il maccheronico italiano di Donald Trump, che ha trasformato il nome di Conte in "Giuseppi" non ha bloccato la solidarietà a stelle e strisce.