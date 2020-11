Covid/ Conte: "Oggi nuova classificazione delle regioni. A dicembre no alla catarsi liberatoria"

Parlando a "Futura: lavoro, ambiente, innovazione", la tre giorni della Cgil, il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria e dei risultati raggiunti: "Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Stiamo soffrendo lo stress degli ospedali anche per questo motivo. Confido che l'Rt scenda sotto l'1,7. Vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa strada. Posso dire che seguo con molta attenzione la curva, ci auguriamo che il plateau sia stato raggiunto e ora inizi l'appiattimento, sarebbe un segnale molto importante di fiducia per tutti. Ma se fossi così dobbiamo continuare così, dobbiamo mettere sotto controllo la curva dei contagi. Oggi ci sarà l'aggiornamento dei dati della curva epidemiologica, c'è una cabina di regia, per i livelli di rischio delle singole Regioni. Questo comporterà conseguentemente che la cabina di regia, insieme col Cts, indicherà quali sono le Regioni che meritano una nuova classificazione. Il ministro Speranza, con una scelta non arbitraria, recepirà queste indicazioni. A dicembre non dovrà esserci una catarsi liberatoria con assembramenti e convivialità. Ma dovremo sempre convivere con il virus".