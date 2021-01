Covid / Da domenica il Lazio di nuovo in zona arancione: l'annuncio di D'Amato

Durante la presentazione del nuovo direttore generale del policlinico Umberto I di Roma Fabrizio d'Alba, l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato che il Lazio, a partire da domenica, tornerà zona arancione: "Da domenica il Lazio entrerà in zona arancione. Il valore Rt è di poco sopra 1. Questo è un cambio che giunge per la prima volta a livello regionale, visto che siamo stati sempre in fascia gialla e significa - spiega l'assessore - che è una situazione di grande cautela e quindi bisogna mantenere gli elementi di rigore ed essere molto determinati nella campagna vaccinale. La pandemia ha ripreso vigore in tutta Europa, in Italia e nella nostra regione", ha aggiunto infine D'Amato.