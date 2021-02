Covid, Fausto Gresini in condizioni critiche: smentita la notizia della morte

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Fausto Gresini non è morto. Le condizioni dell'ex pilota sono molto critiche ma è ancora vivo. "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche", il tweet del team motociclistico che porta il suo nome. Duro post anche del figlio Lorenzo sulla propria pagina Facebook: "Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi! Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi".

Fausto Gresini non c'è più, si è spento poco fa all'ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni causate dal Covid-19. Come riporta La Gazzetta dello Sport, era ricoverato da fine dicembre e ha lottato fino alla fine. Il mondo dei motori perde un due volte campione del mondo della 125 nel 1985 e nel 1987 che ci ha lasciati all'età di 60 anni, compiuti lo scorso 23 gennaio.