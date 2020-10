Non è possibile multare chi farà feste in casa. In una nota il Viminale è tornato su un punto "caldo" del Dpcm in merito ai comportamenti da adottare in casa: "Chi viola le raccomandazioni del governo non rischia la multa. Sollecitiamo comunque l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli".