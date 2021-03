Covid, il Lazio spera nella zona arancione prima di Pasqua: i dettagli

I casi aumentano ma l'Rt del Lazio cala, lasciando sperare in un cambio di colore per almeno 3-4 giorni prima di Pasqua. Tutto ciò solamente nel caso in cui anche la prossima settimana si mantenesse il trend in calo. L'Rt è a 1,9, e la soglia-limite è 1. Insieme a questo dato se ne dovrebbe accompagnare un altro: contagi sotto i 250 casi ogni 100 mila abitanti, adesso siamo a 213. Ma c'è davvero qualche possibilità che il Lazio possa tornare il 29 marzo in arancione?

Da Francesco Vaia all'assessore D'Amato: la risposta degli esperti

