Covid, in arrivo la "pillola Merck" contro il virus: come funziona

La campagna vaccinale contro il Coronavirus continua in Europa e nel mondo ma da questo punto di vista potrebbe arrivare una nuova svolta. Il colosso Merck ha infatti prodotto, e chiesto l'autorizzazione agli Stati Uniti per la distribuzione, la prima pillola anti - Covid chiamata appunto "pillola Merck". Questa pillola sarebbe il primo antivirale da prendere per bocca contro il virus. Ecco come funziona...

QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.