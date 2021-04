Covid / Juventus, Demiral è guarito: negativo ai due tamponi molecolari

La Juventus vede uno spiraglio di luce, dopo le positività al Covid-19 di Bonucci e Bernardeschi. Il club ha comunicato la guarigione di Merih Demiral dal virus, dopo che i due tamponi molecolari sono risultati entrambi negativi. Il giocatore era risultato positivo il 31 marzo durante la spedizione con la Nazionale turca, domani tornerà in campo con i bianconeri.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC".