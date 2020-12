Nel giorno in cui arrivano le prime dosi del vaccino anti-Covid in Italia, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lancia un messaggio a tutti gli sportivi: "Nell'augurarvi un buon Natale, voglio fare una raccomandazione a tutti gli sportivi: vaccinatevi! E' fondamentale, noi dobbiamo dare l'esempio. Per il nostro paese e per dare un messaggio a tutta la popolazione".