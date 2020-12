Covid / Milan, Pioli e Murelli negativi al tampone: in panchina con il Celtic

PIOLI MILAN COVID - La capolista Milan può esultare: Stefano Pioli si è messo alle spalle il covid 19. Il tecnico rossonero, in isolamento dal 14 novembre, è risultato negativo al tampone effettuato ieri e riprenderà il suo posto alla guida dei meneghini. Stessa sorte per il suo vice Murelli che lo affiancherà domani sera nella gara contro il Celtic. Questo il comunicato ufficiale della società lombarda: "AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow".