Covid, vaccini in arrivo per i calciatori che giocheranno la Coppa America

Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, ha annunciato che l'azienda farmaceutica cinese Sinovac renderà disponibili 50 mila dosi del suo vaccino contro il Covid-19 per immunizzare i giocatori sudamericani. Si tratta dei calciatori delle squadre che disputeranno la prossima Coppa America, oltre a Copa Libertadores e Coppa Sudamericana. Il numero uno della Confederazione sudamericana di calcio, ha espresso la propria soddisfazione per l'avvio del processo di immunizzazione: "È la migliore notizia che la famiglia del calcio sudamericano possa ricevere. È un enorme passo avanti per sconfiggere la pandemia, ma non significa affatto che stiamo abbassando la guardia. Contunueremo a lavorare responsabilmente, che è ciò che ci ha permesso di concludere i nostri tornei senza battute d'arresto e senza alterare i format. Apprezzo questo grande gesto di solidarietà e sostegno da parte della società Sinovac, che ha capito che il calcio è un'attività fondamentale per l'economica, la cultura e la salute fisica e mentale dei sudamericani".

