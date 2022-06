Cremonese, fatta per l’arrivo di Radu dall’Inter: i dettagli

Fonte: Sky Sport

Ionut Radu sta per diventare un nuovo giocatore della Cremonese che, dopo l'addio di Carnesecchi, aveva una grande esigenza nel ruolo. Come riporta Sky Sport, nell'incontro avvenuto nella sede dell'Inter con Ariedo Braida, consulente strategico del club neopromosso, e l’agente dell'estremo difensore Damiani, è stato definito il trasferimento in prestito del rumeno in grigio-rosso. Il classe 1997, accostato anche alla Lazio negli scorsi giorni per il ruolo di vice portiere, andrà a giocarsi le proprie carte con la Cremonese dopo una stagione complicata in maglia nerazzurra conclusa con il clamoroso errore sul campo del Bologna.