Cremonese - Lazio, problemi per Casale e Patric: Sarri costretto ai cambi

E' il 57' quando Sarri usa il primo slot per i cambi allo Zini di Cremona. Fuori Zaccagni e Casale, dentro Pedro e Romagnoli. Nulla di preoccupante per l'attaccante che rientra da un infortunio (giovedì ha saltato la trasferta in Danimarca), mentre il difensore ex Hellas Verona è uscito per problemi muscolari. Poco dopo, al 78', il Comandante si è visto costretto a inserire Gila per Patric: lo spagnolo non ce l'ha fatta a finire la partita in campo. La Lazio sta vincendo 0-4 contro la Cremonese e il tecnico toscano non vuole avere problemi di alcun tipo.