Cremonese, Valeri eccezionale: lascia il segno in amichevole - VIDEO

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Così come la Lazio, quasi tutti i club di Serie A stanno disputando amichevoli per testare il livello della squadra in vista della prossima stagione. Tra queste, la Cremonese neopromossa nella massima serie che ieri ha sfidato il Paradiso Lugano Fc. Buon test disputato dai ragazzi di mister Alvini che hanno battuto gli elvetici 5 a 1. A sbloccare il risultato dopo soli 40 secondi è stato Emanuele Valeri, dopo di lui tutto è stato in discesa. Il talento del giovane terzino non è sfuggito agli occhi dei più, tanto che anche la società biancoceleste lo avrebbe individuato come possibile rinforzo da portare alla corte di Sarri.

